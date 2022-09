Larissa Manoela fica desestabilizada ao descobrir doença: ‘Diagnóstico assusta’

Atriz compartilhou com seguidores que, além de endometriose, ela também tem ovário policístico

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela fez um desabafo após descobrir que tem ovário policístico



A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais nesta terça-feira, 20, para compartilhar com os fãs que descobriu um problema de saúde após realizar um exame. “Ontem através de um ultrassom detalhado eu descobri que além de endometriose eu tenho também ovário policístico”, contou a artista, que também desabafou. “Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas estou certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças.” A síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal que resulta no aumento do tamanho dos ovários com pequenos cistos que surgem em sua parte externa. Isso pode causar irregularidade na menstruação, um crescimento de pelos em excesso, acne, obesidade e até a infertilidade. O tratamento costuma ser feito com hormônios. Já a endometriose é uma doença na qual há um crescimento do tecido endometrial fora da cavidade uterina, que pode causar fortes dores na mulher e, em alguns casos, como o da cantora Anitta, a cirurgia é recomendada. Como compromete as trompas, órgão responsável pela condução do óvulo ao útero, a doença também pode causar infertilidade. “Os sintomas mais comuns são dor na região pélvica e dor intensa durante as relações sexuais. Normalmente, as dores na região pélvica acontecem durante o período menstrual. A maior diferença entre essa dor e a cólica menstrual é a sua intensidade, que tende a ser mais alta que o normal”, explicou Alfonso Massaguer, diretor-médico da Clínica Mãe de Reprodução Humana. Ao expor seu diagnóstico, Larissa recebeu diversas mensagens de apoio.