Whindersson, Tatá Werneck e outros famosos se mobilizam para doar cilindros de oxigênio para Manaus

Celebridades utilizaram as redes sociais para arrecadarem materiais para hospitais

Reprodução/ Twitter @whindersson Humorista ajudou na arrecadação de cilindros para doação



Através das redes sociais, o humorista Whindersson Nunes, a comediante Tatá Werneck e outros famosos se mobilizaram para conseguirem doações de cilindros de oxigênio para a cidade de Manaus, capital do Amazonas, que vive um colapso na rede de saúde por conta do avanço da Covid-19. Em seu perfil no Twitter, Whindersson afirmou que estava conversando com outras celebridades e disse ter conseguido 20 cilindros de 50 litros de oxigênio para doação. “Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus! Alô, meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir????”, disse o humorista. Horas depois, Whindersson compartilhou o que foi obtido para doação. “Tô no whats com a galera. Tirullipa: 10 cilindros de 50 litros. Tatá Werneck: 10 cilindros 50 litros. Simone: 10 cilindro 50 litros. Tierry: 10 cilindros 50 litros”, afirmou o humorista. Em seguida, ele informou que a cantora Marília Mendonça doou 20 cilindros, assim como o cantor Wesley Safadão, enquanto que o jogador Richarlison doou 10 unidades.

Marília Mendonça + 20 cilindros

Safadao e Thyane + 20 cilindros

Richarlison Andrade Jogador + 10 cilindros Chama — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

O hipnólogo Pyong Lee também se juntou a Whindersson e contribuiu com as doações. A vencedora do BBB20, Thelma Assis, também utilizou as redes para pedir doações para os hospitais da capital amazonense. A apresentadora Sabrina Sato também mostrou interesse em ajudar na doação de cilindros. O ator Bruno Gagliasso pediu para que empresas que possam ajudar na operação entrassem em contato. “Tem bastante gente querendo ajudar”, disse Gagliasso. O youtuber Felipe Neto chegou a publicar que iria comprar 40 cilindros, mas apagou a postagem e se retratou dizendo que não havia material disponível para compra. Em seguida, o influenciador disse que “ninguém comprou cilindro nenhum pra Manaus” e explicou a situação.