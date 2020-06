Latino diz que chorou após ser chamado de ‘velho’ e ‘falido’ por Anitta

Cantor confirmou veracidade de áudios vazados nesta segunda-feira (15) sobre humilhações que sofreu de funkeira

Reprodução/Instagram Latino disse que sofreu a maior decepção do meio artístico com humilhação de Anitta



Um áudio vazado de Latino revela que o cantor sofreu humilhações de Anitta durante uma festa na casa dela em que rappers internacionais estavam entre os convidados. Na frente do cantor, a funkeira se referiu a ele, em inglês, como “velho” e “falido”. Latino, que disse ter ido embora da festa e chorado em casa, confirmou a veracidade dos áudios ao site Notícias da TV.

O caso veio à tona após Ludmilla gravar, na segunda-feira (15), um vídeo de 10 minutos revelando os bastidores da briga com Anitta, se referindo à ela como “sonsa” e agir com “cinismo.”

Os áudios começam com Latino contando que conheceu Anitta por meio de Kamilla Fialho, ex-empresária da artista. Após Anitta cantar no aniversário de Latino à convite de Kamilla, o cantor a apresentou a colegas famosos. “Eu deixei ela cantar. Meu, ela nunca foi grata. Nunca disse ‘obrigado'”, diz Latino nos áudios.

Em 2012, anos depois dessa primeira situação, Nego do Borel convidou Latino para uma festa na casa de Anitta, que ele só aceitou após muita insistência do amigo. “Cheguei lá, ela estava com uns gringos, uns caras do hip hop, uns gordinhos, são famosos lá fora, não lembro agora o nome dos caras. Comecei a desenrolar com os caras, falo muito bem inglês, morei fora muitos anos”, comentou Latino nos áudios.

“(…) Ela estava falando com outro cara e não viu que eu estava falando com os gordinhos, os famosos. Eu não sabia nem quem era, eu estava desenrolando um inglês, mas não estava falando da minha carreira, quem eu era, nada disso, estava simplesmente dando uma atenção para os caras. Aí ela chega, quer roubar a cena, daquele jeito espalhafatoso, começou a falar. Eu deixei ela falar, fiquei quieto.”

“[Anitta] Deu um ‘oi’ bem frio. Aí os caras logo perguntaram pra ela: ‘Quem é esse cara simpático?’. Aí Anitta falou: ‘Ele é old school, já fez muito sucesso lá atrás, mas hoje está falido, está quebrado'”, relatou Latino no áudio. O cantor disse que decidiu ir embora da festa, mas ficou abalado com a situação.

“(…) Pra que ela foi falar que eu era old school, que eu era velho, que eu já fiz sucesso? Ela falou que eu era da geração da mãe dela, e que hoje eu já não faço mais show, que eu sou um cara que já passou. Ela usou esses termos em inglês para os caras”, lamentou o artista.

Latino ainda completou que achou a situação “cruel da parte dela”, “sujo” e “feio”. “Cheguei em casa, eu fiquei no quarto chorando, fiquei pensando por que o ser humano é capaz de fazer isso? O que faz o ser humano querer desmerecer o outro pra crescer e se sentir superior? Essa coisa dela de ter que desmerecer os outros pra se sentir poderosa é tão feio. A partir disso eu nunca mais quis ideia com ela. Se estiver do meu lado, eu saio e vou pra outro canto, porque isso foi uma das maiores decepções do mundo artístico pra mim”, desabafou.

Ouça parte dos áudios: