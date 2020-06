Lea Michele se desculpa por atos contra ex-atriz de ‘Glee’: ‘Privilégio e imaturidade’

Reprodução/Instagram Atriz foi acusada de atitudes racistas contra ex-colega de elenco



A atriz Lea Michele se pronunciou após o relato de Samantha Marie Ware, que acusou a ex-colega de “Glee” de comportamento agressivo e assédio moral na época em que trabalharam juntas. As “micro agressões” de Michele, como classificou Samantha, fez da sua estreia na TV “um inferno”.

Em texto enviado à revista People, Lea Michele afirmou que não se lembra dos incidentes citados, mas pediu desculpas por ter machucado Samantha.

“O que importa é que eu agi de maneiras que machucaram outras pessoas. Se isso aconteceu por causa da minha posição de privilégio ou por causa da minha imaturidade, eu peço desculpas pelo meu comportamento.”

A atriz ainda disse que está em processo de amadurecimento e citou a gravidez como parte das mudanças em sua vida. “Em poucos meses, eu me tornarei mãe, e sei que preciso continuar trabalhando para melhorar e tomar responsabilidade pelos meus atos, a fim de ser exemplo para meu filho. Eu ouvi as críticas que foram dirigidas a mim, e estou muito arrependida. Eu serei melhor no futuro por causa desta experiência”, completou.