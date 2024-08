Lenda do cinema francês, Alain Delon, morre aos 88 anos

Alain Delon, famoso ator francês, faleceu aos 88 anos, deixando um legado marcante, mas também desafios pessoais e problemas de saúde.

Valery HACHE / AFP Ator francês Alain Delon participa de Master Class na 72ª edição do Festival de Cinema de Cannes, em Cannes, sul da França, em 19 de maio de 2019



Alain Delon, uma das figuras mais emblemáticas do cinema francês, faleceu aos 88 anos em sua residência em Douchy, nas proximidades de Paris, conforme revelado por seus filhos. Nascido em 1935, Delon conquistou o público com seu talento e beleza, tornando-se um ícone da sétima arte desde jovem. Apesar de seu sucesso, ele se via como um homem solitário, refletindo sobre uma infância repleta de desafios. A juventude de Delon foi marcada por dificuldades, incluindo a separação de seus pais e problemas na escola. Aos 17 anos, ele decidiu se alistar na marinha, onde teve diversas experiências que o moldaram. Foi após esse período que ele iniciou sua trajetória no cinema, rapidamente se destacando em papéis que o tornaram famoso mundialmente. Nos últimos anos de sua vida, Delon enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo um ataque cardíaco em 2019, que impactou sua qualidade de vida. Seu estado físico se deteriorou, e ele passou a viver em um contexto de declínio, o que gerou preocupações entre seus familiares e admiradores.

Publicado por Sarah Américo

