Leo Lins é absolvido de condenação a oito anos de prisão

Comediante havia sido condenado por ter proferido ‘falas preconceituosas’ em show disponibilizado no YouTube

Reprodução/Instagram/@leolins A pena era de oito anos e três meses em regime fechado



O comediante Leo Lins foi absolvido de uma condenação de oito anos pelo Tribunal Regional Federal, que reformou a sentença. O tribunal absolveu o humorista por um placar de 2 votos a 1. A informação foi divulgada pelo apresentador Danilo Gentili, do SBT, nas redes sociais.

A Jovem Pan procurou a defesa de Léo Lins para tentar confirmar a decisão, mas não obteve resposta. “Estou feliz demais pelo Léo, pelo Cury e pela liberdade de expressão, por isso vim correr postar essa foto pra comemorar!!!, escreveu Gentili.

Leo Lins havia sido condenado por ter proferido “falas preconceituosas” em show disponibilizado no YouTube. A pena era de oito anos e três meses em regime fechado, além de multa de R$ 1,6 milhão e indenização de R$ 300 mil por danos morais coletivos.

Em 2023 o vídeo foi removido por decisão judicial, com mais de 3 milhões de visualizações na plataforma.

