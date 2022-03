Leo Picon provoca Maíra Cardi após Arthur Aguiar ser acusado de gaslighting; entenda

Irmão de Jade Picon relembrou ‘invasão’ da influenciadora na sua live e fez piada das acusações contra o ator

Reprodução/Globo Arthur Aguiar e Laís trocaram farpas no Jogo da Discórdia do 'BBB 22'



O Jogo da Discórdia que aconteceu no “BBB 22” na última segunda-feira, 22, rendeu assunto nas redes sociais e Arthur Aguiar novamente foi acusado de gaslighting – inclusive pela ex-BBB Ana Paula Renault, que explicou o que isso significa: “Perturbadoras as falas do Arthur. Gaslighting é quando o homem faz a mulher duvidar da própria sanidade, memória e percepção. Abuso psicológico nas quais as informações são distorcidas para favorecer o abusador”. Durante a dinâmica, o ator e Laís mais uma vez bateram de frente. A sister, que está no paredão com Douglas Silva e Eliezer, virou a principal rival de Arthur no jogo após a saída de Jade Picon. O termo “gaslighting” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após o Jogo da Discórdia e o influenciador digital Leo Picon comentou sobre o assunto: “Caraio… colocaram gaslighting nos trending topics… a advogada da Maíra Cardi essas horas está como? Desculpa, não poderia perder essa piada. Foi muito marcante para mim aquela live”, comentou o irmão de Jade.

Leo fez essa provocação, pois no início de fevereiro Maíra invadiu com sua advogada uma live que ele estava fazendo no Instagram. Na ocasião, a mulher de Arthur acusou a equipe de Jade de cometer um “crime grave” por divulgar um post no qual o marido foi associado ao gaslighting. O influenciador manteve o jogo de cintura durante a live e tornou a situação mais leve fazendo piadas sobre o assunto. Essa “invasão” gerou grande repercussão e Maíra chegou a se justificar nas redes sociais: “Os adms da Jade cometeram um crime fazendo um post acusando o Arthur de coisas bizarras. Eles misturaram o jogo lá dentro com o jogo aqui fora e eu fiquei resolvendo isso. Liguei para a equipe da Globo e para a equipe do ‘BBB’. Não conseguia falar com a equipe da Jade de jeito nenhum, nem com a do ‘BBB’. O Leo Picon estava fazendo uma live e eu invadi a live dele e falei: ‘Preciso falar com você urgente, estou mandando meu telefone por inbox. Ele viu e me chamou. Eu precisava falar com ele e dei o recado publicamente”.