Maíra Cardi invade live de Leo Picon com advogada e fala de ‘crime grave’ cometido por equipe de Jade

Influenciadora disse que ‘internet não é terra sem lei’ e quis resolver o assunto por preocupação com a sister, que está confinada e não sabe o que está acontecendo aqui fora

Reprodução/Instagram/mairacardi/leopicon Maíra Cardi avisou Leo Picon em live que pretendia processar equipe de Jade



Depois de invadir uma live de Leo Picon com sua advogada, a influenciadora digital Maíra Cardi explicou por que pretendia processar a equipe que está cuidando das redes sociais de Jade Picon, que está confinada no “BBB 22”. “Infelizmente, aconteceu um crime muito grave. Os adms da Jade cometeram um crime fazendo um post acusando o Arthur de coisas bizarras. Eles misturaram o jogo lá dentro com o jogo aqui fora e eu fiquei resolvendo isso. Liguei para a equipe da Globo e para a equipe do ‘BBB’. Não conseguia falar com a equipe da Jade de jeito nenhum, nem com a do ‘BBB’. O Leo Picon estava fazendo uma live e eu invadi a live dele e falei: ‘Preciso falar com você urgente, estou mandando meu telefone por inbox. Ele viu e me chamou. Eu precisava falar com ele e dei o recado publicamente”, falou a artista, que é casada com Arthur Aguiar, nos stories do Instagram.

O que incomodou Maíra foi um post no qual seu marido é acusado de “gaslighting”, um termo usado para definir um abuso psicológico, no qual informações são distorcidas para benefício do abusador. A influenciadora enfatizou que quem cometeu o crime foi a equipe da Jade e que a sister não tem culpa de nada, pois está confinada no programa. “A internet não é terra sem lei, isso é muito grave. Minha advogada está tomando as providências”, declarou a ex-BBB. Tenho certeza que a Jade não concordaria com isso e fiquei preocupada com ela, de verdade, porque uma coisa é a vida dela no jogo e outra é vida dela aqui fora.”

Maíra também elogiou Leo, por tratar o assunto com bom humor e de forma leve na live, mesmo sendo colocado cara a cara com a advogada de Maíra. “Queria agradecer por ter agilizado o processo. O jogo tem que ser honesto e transparente, tudo bem que a Jade resolveu jogar sem transparência, mas lá dentro ela faz do jeito que ela quiser, assim como qualquer um. Aqui fora existe lei”, enfatizou. “Jade não sabe do que está acontecendo aqui fora, a falta de responsabilidade com a rede social dela, e a minha preocupação foi com ela. Não é justo ela sair de lá de dentro e a vida dela aqui fora estar bagunçada e, por isso, corri para que ele [Leo] ajudasse ela. Está tudo certo, ninguém vai ser processado”, concluiu.