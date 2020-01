Leonardo DiCaprio resgata homem que estava à deriva no mar

Reprodução/NeoFeed DiCaprio foi herói da vida real



Leonardo DiCaprio acabou usando seu barco para salvar um membro da equipe de um iate que estava à deriva. Um homem francês de 24 anos estaria bêbado quando caiu de um iate do Club Med em St Martin, no Caribe, em 30 de dezembro.

O ator acabou interceptando uma mensagem pedindo socorro e o ator, ao lado de sua namorada, Camila Morrone, e amigos, desviou de sua rota para prestar socorro e procurar a vítima no mar aberto.

De acordo com publicação do The Sun, Leo “salvou a vida de um homem que incrivelmente conseguiu ficar boiando por 11 horas”. Uma fonte afirmou que o capitão do barco “havia dado uma chance de um em um bilhão para o homem sobreviver”.

A tripulação de DiCaprio avistou o rapaz, que estava severamente desidratado, e o resgatou.