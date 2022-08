Leonardo DiCaprio termina namoro após quatro anos e reforça teoria sobre idade

Ator e Camila Morrone começaram o relacionamento em 2018 e foram vistos juntos pela última vez em julho desde ano

Robyn Beck / AFP Ator e atriz estavam juntos há quatro anos



O ator Leonardo DiCaprio e a atriz Camila Morrone terminaram o relacionamento de quatro anos. A informação foi dada pela revista americana People e nenhum dos dois confirmou o fim da relação. DiCaprio e Morrone estavam juntos desde 2018, quando a jovem tinha 21 anos, tendo aparecido pela primeira vez em público somente em fevereiro de 2020, na cerimônia do Oscar. Segundo a publicação, os dois foram visto juntos pela última vez em julho deste ano em Malibu, nos Estados Unidos. A atriz tem 25 anos e completaria 26 em junho de 2023. Com o término, DiCaprio voltou aos assuntos mais comentados das redes sociais, já que, mais uma vez, terminou um relacionamento amoroso antes de a companheira completar 26 anos. Desde 1999, todos os relacionamentos amorosos do vencedor do Oscar acabaram quando a companheira atingiu no máximo 25 anos.