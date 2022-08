Academia Brasileira de Cinema escolhe seis finalistas para representar o Brasil no Oscar 2023; veja lista

Nomes foram escolhidos por uma Comissão de Seleção com 19 membros a partir de uma lista de 28 longas e a produção que representará o Brasil será conhecida no dia 5 de setembro

Divulgação Comissão que foi responsável é presidida por Bárbara Cariry e foi criada para o processo deste ano



A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou os seis longa-metragens que estão na lista de pré-selecionados para representar o Brasil e disputar uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2023. A lista foi divulgada na terça-feira, 30. Os seis filmes que foram pré-selecionados são “A Mãe“, de Cristiano Burlan; “A Viagem de Pedro“, de Laís Bodanzky; “Carvão“, de Carolina Markowicz; “Marte Um“, de Gabriel Martins; “Pacificado“, de Paxton Winters; e “Paloma“, de Marcelo gomes. Os seis longas foram escolhidos a partir de uma lista com 28 produções. A Comissão de Seleção, responsável por definir os indicados, é presidida por Bárbara Cariry e conta com 19 membros. O representante do Brasil será escolhido e anunciado no dia 5 de setembro.