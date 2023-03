Leonardo não comparece ao casamento da filha de Leandro; saiba o motivo

Lyandra Costa se manifestou após oficializar sua união com Lucas Santos na tarde de terça-feira, 28, em Goiânia

Reprodução/Instagram/lyandramotacosta/leonardo Lyandra Costa não convidou Leonardo para o seu casamento com Lucas Santos



A médica Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, oficializou sua união com Lucas Santos na tarde desta terça-feira, 28, em Goiânia. O cantor Leonardo não esteve presente no casamento da sobrinha, assim como nenhum dos filhos do sertanejo. Alguns seguidores estranharam a ausência da família na cerimônia e nesta quarta-feira, 29, Lyandra explicou que não convidou tios e primos para o casamento. “Fizemos uma cerimônia só com os nossos familiares [próximos], nossos irmãos e nossos pais, e foi lindo. Foi uma cerimônia muito pequena, de 20 pessoas”, declarou a filha de Leandro nos stories do Instagram. “Não convidamos ninguém porque senão ia perder um pouco do sentido. Nós fizemos em uma terça-feira, meio de semana, então realmente não foi festa, foi uma cerimônia à tarde. Queríamos a bênção de Deus e queríamos casar no civil”, acrescentou. A médica falou que as únicas pessoas que convidou e não puderam ir foram suas avós. Ela comentou ainda que não contou nem para suas amigas sobre o casamento, pois preferiu esperar se concretizar. Lyandra tinha apenas três anos quando seu pai morreu. Leandro estourou em todo o Brasil fazendo dupla com o irmão mais novo, Leonardo. Ele morreu em 1998, aos 36 anos, vítima de câncer no pulmão.