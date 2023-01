Poliana Rocha explica por que perdoou as traições de Leonardo

Esposa do sertanejo, que é mãe do cantor Zé Felipe, também negou que está grávida e que quer ter outro filho

Reprodução/Instagram/poliana Leonardo e Poliana Rocha estão casados há 26 anos



A jornalista Poliana Rocha, que é casada com o cantor Leonardo, falou sobre seu relacionamento ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Um seguidor quis saber como ela conseguiu perdoar as traições do sertanejo e, sem rodeios, ela respondeu: “A vida é feita de escolhas!!!! E eu escolhi lutar e manter a minha família”. Poliana também esclareceu que não foi casada anteriormente e enfatizou que Leonardo é e continuará sendo seu único marido até quando Deus e eles quiserem. Eles já estão juntos há 26 anos. Outro seguidor pediu para a jornalista postar uma frase que ela gosta, Poliana então publicou: “Não existe amor incondicional na relação afetiva. Quem busca amor incondicional busca pai e mãe. Relacionamento é troca”. Um fã quis saber se é verdade que ela está grávida, a mulher de Leonardo, que já é avó, negou e disse que não quer ter outro filho. Poliana é mãe do cantor Zé Felipe, de 24 anos. O artista, no entanto, não é o filho caçula de Leonardo. Quem ocupa esse posto é o cantor João Guilherme, de 20 anos, fruto da relação que o cantor teve com Naira Ávilla.