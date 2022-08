Leonardo expõe ‘bronca’ que levou de Chitãozinho: ‘Temos medo do Xororó’

Cantor falou como é a relação dos ‘Amigos’ fora dos palcos e enfatizou que o pai de Sandy não gosta de ‘sacanagem’ em grupo de mensagens

Reprodução/YouTube/Alê Oliveira/Instagram/xororooficial Leonardo disse que não é tão próximo de Xororó quando não estão trabalhando juntos



O cantor Leonardo deu detalhes de como é sua relação com os cantores Chitãozinho, Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano fora dos palcos. Os sertanejos se reuniram para realizar uma turnê especial chamada “Amigos 20 anos – A História Continua”. O artista, que fazia dupla com Leandro, contou que os cantores não interagem em aplicativos de mensagens. “Tinha um grupo dos ‘Amigos’, eu deletei todo mundo. Não quero saber de grupo. Eles não falam nada, para que eu quero grupo? Não se vê uma frase, tipo assim: ‘Bom dia, filha da put*’”, falou o cantor ao “Resenha”, atração comandada por Alê Oliveira no YouTube. O pai de Zé Felipe disse também que ninguém mandava nenhuma besteira no grupo com receio da reação do pai de Sandy e Junior. “O Xororó é contra sacanagem. Se colocar uma coisinha lá… não sei o que eu pus um dia e o Chitão falou: ‘Tira que o Xororó vai ver essa porr*’. Resumindo, nós todos temos medo do Xororó. Ele é o menorzinho de todos, mas nós temos medo”, comentou aos risos. Leonardo disse ainda que do mundo sertanejo, ele tem proximidade com os cantores Gusttavo Lima, Chitãozinho e Zezé Di Camargo, já com Xororó e Luciano, que fazem parte do “Amigos”, a relação só se estreita quando estão trabalhando juntos.