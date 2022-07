Poliana rebate seguidor sobre nova amante de Leonardo: ‘Por favor, não me conte’

A jornalista ainda adotou um tom ácido ao responder se estava com o cantor sertanejo por causa de dinheiro

Reproduão/Instagram/@poliana Poliana e Leonardo estão juntos há 25 anos



Poliana Rocha entrou em uma polêmica nas redes ao ser perguntada, neste domingo, 17, se o cantor Leonardo estava cometendo novas traições. “Poli, adoro você. Verdade que o Léo tem outra?”, escreve um perfil em uma caixinha de perguntas que a jornalista abriu no Instagram. Sem demonstrar intimidação, a mulher do sertanejo respondeu que não gostaria de saber de uma nova amante. “Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Desculpa!”, debochou.

Poliana e Leonardo estão juntos há 25 anos, mas o casamento é marcado por altos e baixos. Publicamente, o sertanejo já admitiu que cometeu algumas traições no percurso. Ainda no Instagram, a jornalista adotou um tom ácido ao responder se estava com o esposo por causa da estável questão financeira. “25 anos juntos. Acho que é só pelo dinheiro. Você também não acha? Contém ironia”, disparou Poliana, que já reconheceu ter ficado chateada com a infidelidade cometida por Leonardo no passado.