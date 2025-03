Letícia Spiller revela namoro com português que está pela primeira vez no Brasil: ‘Meu coração tem dono’

Casal havia sido visto junto no Carnaval, mas atriz não quis abrir o jogo na ocasião; este é o primeiro relacionamento dela após se divorciar de Pablo Vares

Reprodução/Instagram/@arealspiller A atriz Letícia Spiller confirmou namoro com Franclim Mendes da Silva



Letícia Spiller, aos 51 anos, oficializou seu novo relacionamento com Franclim Mendes da Silva, um português que está visitando o Brasil pela primeira vez. A atriz fez a revelação durante a pré-estreia do filme “Maré Alta”, realizada no Rio de Janeiro, onde expressou sua felicidade ao afirmar ao site Gshow: “Meu coração tem dono”. Embora o casal já tivesse sido flagrado junto durante o Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, Letícia optou por não confirmar a relação na ocasião.

Franclim, que já morou no México, não poupou elogios à atriz, afirmando que ela é “o pacote completo” e que sua beleza interior é ainda mais impressionante do que a exterior. Este novo romance marca a primeira relação de Letícia após seu divórcio em 2023 do músico uruguaio Pablo Vares, com quem compartilhou uma união de sete anos. Depois, ela teve um breve “affair” com o ex-BBB Nizam Hayek.

