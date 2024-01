Letícia Spiller surpreende ao postar fotos nua em rede social

Atriz escreveu declaração para si mesma e recebeu elogios dos seguidores: ‘Tua beleza própria te faz rara e única’

Reprodução/Instagram/@arealspiller Letícia Spiller postou fotos sensuais em seu Instagram



A atriz Letícia Spiller, de 50 anos, surpreendeu seus seguidores ao posar nua e compartilhar os cliques em uma rede social. Em um post no Instagram, ela publicou fotos em preto e branco, nas quais aparece deitada em um tapete no chão de uma sala. Além das imagens, Letícia fez uma declaração para si mesma, revelando o quanto está se amando no momento. Na postagem, a atriz escreveu: “Era um segredo prometido a ostra deflagrada no mais profundo imenso de si. Quem guarda sua pérola… Há de alcançar mil sois, mil mares ainda não descobertos, devoção incondicional inexorável. Vai ter overposting desse ensaio, sim! Porque amei! E estou me amando também”. Os seguidores não pouparam elogios nos comentários, destacando a beleza e a “perfeição” de Letícia. Um deles escreveu: “Tua beleza própria te faz rara e única”. Outro afirmou: “Que espetáculo de mulherão, perfeita”. Uma fã simplesmente comentou: “Linda demais”. Outra seguidora incentivou a atriz a continuar compartilhando mais fotos. Com essa atitude, Letícia Spiller mostrou que está em um momento de autoaceitação e amor-próprio. A atriz, que já possui uma carreira consolidada na televisão brasileira, continua encantando o público com sua beleza e talento.

Veja as fotos de Letícia Spiller

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Spiller (@arealspiller)