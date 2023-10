Lexa desabafa após assumir namoro com Ricardo Vianna: ‘Cansada de ler absurdos sobre mim’

Cantora e MC Guimê terminaram o casamento no dia 21 de setembro

Reprodução/Instagram/@lexa Lexa assumiu romance com o ator Ricardo Vianna



A cantora Lexa não gostou dos comentários sobre a sua vida amorosa. Nas redes sociais, ela se posicionou sobre as críticas que tem recebido por assumir relacionamento com o ator Ricardo Vianna cerca de um mês após terminar o seu casamento com MC Guimê. “Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um ‘homem’ acham absurdo”, escreveu. “Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim sendo que eu não fiz nada contra ninguém”, declarou. Em um show no último final de semana, Lexa havia dito que não estava mais solteira. Dias depois, ela foi vista ao lado de Vianna curtindo um show da Ivete Sangalo no Rio de Janeiro. No dia 21 de setembro ela anunciou o término com Guimê por uma série de crises no relacionamento relacionadas a traições por parte de ambos.