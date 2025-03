Lexa reflete sobre o luto e a perda da filha: ‘É muito duro’

Cantora destacou a dificuldade de lidar com as marcas deixadas em seu corpo, que não vieram acompanhadas da alegria de ter sua bebê ao seu lado

A cantora Lexa compartilhou suas reflexões sobre o luto pela perda de sua filha, Sofia, em uma postagem no Instagram nesta quarta-feira (12). Durante uma viagem, ela expressou como a ausência da filha tem sido desafiadora, especialmente no período pós-parto.

Em seu relato, Lexa mencionou momentos em que fechou os olhos para se conectar com a memória da pequena, buscando a estrela mais brilhante no céu para se declarar a ela. A artista destacou a dificuldade de lidar com as marcas deixadas em seu corpo, que não vieram acompanhadas da alegria de ter sua bebê ao seu lado.

Apesar das dificuldades, Lexa afirmou que pretende retomar sua rotina em breve. “Tive dias especiais, onde sorri mais do que chorei, e isso fez valer a pena. Agora, quero voltar aos poucos e me dedicar ao que amo”, disse. Ela também expressou sua gratidão pelas mensagens de apoio e carinho que tem recebido.

