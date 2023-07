Lindsay Lohan dá à luz seu primeiro filho em Dubai

Luai é fruto do relacionamento da atriz com o executivo Bader Shammas

Reprodução/ instagram @lindsaylohan Lindsay começou a namorar Bader na pandemia e os dois se casaram em 2022



A atriz Lindsay Lohan, de 37 anos, deu à luz seu primeiro filho, Luai, nesta segunda-feira, 17, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O bebê é fruto do relacionamento da celebridade com o executivo Bader Shammas. Eles começaram a namorar durante a pandemia e se casaram no ano passado. A notícia foi vinculada pela revista ‘Hollywood Reporter’. Na semana passada, Lindsay postou imagens do quarto de Luai e recebeu elogios e mensagens carinhosas de amigos, incluindo Paris Hilton. Uma das maiores atrizes de Hollywood nos anos 2000, Lindsay enfrentou problemas com álcool e drogas e ficou alguns anos sem atuar. Ela voltou em 2022 no filme “Uma Quedinha de Natal”, da Netflix. Para 2024, Lindsay está confirmada em “Irish Wish”, comédia romântica do streaming.