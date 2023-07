Jojo Todynho faz vídeo de biquíni fio-dental e manda recado: ‘Se te incomodar, tchau’

Funkeira curtiu uma praia nesta segunda-feira, 17, em Miami, nos Estados Unidos, onde passa férias

Jojo Todynho fez um vídeo mostrando seu biquíni fio-dental



A cantora Jojo Todynho está curtindo férias em Miami, nos Estados Unidos, e aproveitou a segunda-feira, 17, na praia. Enquanto se arrumava, a dona do hit Que Tiro Foi Esse gravou um vídeo mostrando seu biquíni de crochê fio-dental. Para evitar comentários sobre o seu corpo, a vencedora do reality show “A Fazenda 12” mandou um recado para os seguidores. “Praiou, bebê. Para deixar claro, o Instagram é meu, a bunda também [é minha], a celulite também, a gordura também e se te incomodar, tchau. É assim que funciona aqui”, disparou a artista. Focada na rotina fitness, Jojo tem treinado firme desde foi diagnosticada com gordura no fígado. Após mudar sua rotina, ela já perdeu mais de 24 quilos. Nos últimos meses, a funkeira cogitou fazer uma cirurgia bariátrica e chegou a visitar uma clínica que realiza esse tipo de procedimento, mas decidiu que primeiro vai buscar resultados fazendo atividade física e com uma alimentação balanceada. Desde que começou a treinar, Jojo tem rebatido comentários maldosos nas redes sociais. “Enquanto você me critica, eu treino. Cada dia na academia é um dia ganho para o meu esforço e vontade de ficar cada vez melhor. Eu tenho garra, graças a Deus. Enquanto você reclama da vida, eu a cultivo. De 64, já estou no [manequim] 56. E você que não viu diferença em mim, o que você já conquistou?”, declarou previamente.