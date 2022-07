Lore Improta diz que tamanho do pênis de Leo Santana quase acabou com seu casamento; entenda

Dançarina contou que diminuiu em uma foto o volume na sunga do atual marido e a foto viralizou

Reprodução/Instagram/loreimprota Lore Improta diminuiu volume em sunga de Leo Santana e foto viralizou



A dançarina Lore Improta revelou que foi ela a responsável por diminuir o volume na sunga do cantor Leo Santana em uma foto que viralizou nas redes sociais em 2018. Na época, o artista precisou lidar com diversas piadinhas que dominaram as redes sociais. “Eu diminuí no photoshop, [juro] por Deus, pela minha filha”, garantiu Lore durante participação no podcast “PodPah”. “Ele não sabia [que tinha mexido na foto], ficou puto, a gente brigou muito, quase foi um término isso. Foi fod* porque repercutiu muito.” Lore disse que realmente “pegaram muito no pé” do cantor e isso gerou um clima de tensão entre o casal.

“Estava marcando demais e eu estava incomodada, estava com o corpo muito bonito do lado dele, então falei: ‘Não vou perder essa foto’. Fui [na função] modelar do Facetune e diminui”, contou Lore. Após esse episódio, o casal, que teve algumas idas e vindas até consolidar a relação, terminou o namoro, mas a dançarina não deixou claro que foi especificamente por causa dessa alteração na foto em que o casal aparece junto na praia. “Ele terminou comigo e começou a postar o p*u todo marcado toda vez, para a galera ter certeza que o p*u dele é grande. Não tinha necessidade”, declarou a dançarina. Atualmente, Lore e Leo são casados e pais de Liz, que nasceu no ano passado.