Lore Improta revela segredo para maratonar Carnaval e amenizar dores por síndrome nos pés

Dançarina falou sobre a importância do Carnaval para o Brasil e como ele ajuda a musicalidade e alegria brasileira para o mundo

Reprodução / Instagram @loreimprota Lore Improta desfila pela Viradouro na madrugada da terça-feira, 13



A dançaria Lore Improta, que desfila pela Viradouro na madrugada da terça-feira, 13, revelou qual o segredo para aguentar a maratona do Carnaval e ainda conciliar com a vida pessoal. A esposa de Léo Santana e mãe de Liz, de 2 anos, admitiu que precisou fazer aplicação de uma infiltração para amenizar as dores causadas pelo neuroma de Morton, uma condição que inflama os nervos dos pés. “Minha energia para aguentar a maratona de Carnaval vem da minha verdade, de amar isso, amar dança, sambar. Se não tivesse isso, as dores seriam uma disputa para não fazer mais”, contou. “Carnaval precisa de verdade, precisa amar gente, samba, músicas, pessoas, porque é uma troca. Me sinto completa dentro do Carnaval”, falou a musa, que também deixou um recado para quem quer ser ícone carnavalesca uma dica: “Você tem que gostar de Carnaval e dessa troca”.

Lore revelou ainda que trouxe duas próprias marmitas para os dias que ficará na cidade carioca. “Sou muito alérgica. Tenho alergia a leite, ovo, quando fico em hotel fico a mercê do que tem, e o que mais me preocupa é adoecer durante o Carnaval, porque a imunidade já fica baixa. Então, para não piorar a minha saúde, optei por trazer minha marmita”, explicou. Esposa do cantor Léo Santana, a dançarina também expôs que rola um ciúme saudável na relação dos dois e que já ficou de “perna bamba” – em referência ao hit do marido – algumas vezes nesta semana, porque segundo ela, não dá para ser apenas show.

Neste ano, a Sapucaí completa 40 anos. Para Lore, a avenida que dá ainda mais vida ao Carnaval carioca, traz muita felicidade, não só para quem desfila e trabalha o ano inteiro para fazer a festa acontecer, como para quem vai para lá curtir. “Sapucaí tem papel fundamental para o Carnaval. Significa alegria, mundo e samba, isso não é só para o Brasil é para o mundo. A gente consegue levar o Brasil e nossa musicalidade e alegria”, disse.