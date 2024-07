Luan Santana e Jade Magalhães anunciam que estão grávidos

Anúncio vem pouco tempo depois do casal reatar o relacionamento após quatro anos separados

Reprodução/Instagram/@luansantana Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez do primeiro filho



O cantor Luan Santana e a noiva, Jade Magalhães, anunciaram nesta segunda-feira (22) por meio de uma publicação nas redes socais que vão ser pais. A postagem foi singela, mas bem compreendida. O artista aparece em várias fotos ao lado da amada, em uma delas, beijando a barriga dela. A novidade foi comemorada pelos fãs que deixaram uma série de comentários positivos na publicação felicitando o casal. Apesar do anúncio ter pegado os fãs de surpresa, alguns já especulação que um bebê poderia estar a bordo. No dia 17 de julho, durante gravação do DVD do cantor em São Paulo, alguns presentes relataram que durante uma nova música do cantor, que fala sobre bebê, Jade e Bruna Santana, irmã de Luan, foram vistos de abraçando e chorando. A cena gerou curiosidades dos fãs e as especulações foram confirmadas nesta segunda. Jade está grávida de quatro meses e o casal agora busca o nome para o herdeiro. O anúncio vem pouco tempo depois de Luan e Jade anunciarem que voltaram após quatro anos separados. Eles reataram o namoro no começo deste ano e viajaram ao México como uma espécie de lua de mel.