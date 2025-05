Luana Piovani debocha de Neymar com vídeo: ‘Bebê reborn do Santos’

Atleta tem marcado presença em diversos eventos, mesmo estando afastado do clube, o que vem gerando revolta entre os torcedores

Reprodução/Instagram/@luapio/@neymarjr Artista compartilhou vídeo no Stories do Instagram



Conhecida por sua sinceridade, Luana Piovani deu o que falar nesta sexta-feira (23), após, mais uma vez, fazer críticas ao Neymar, que tem marcado presença em diversos eventos, mesmo estando afastado do Santos — clube com o qual assinou recentemente —, o que vem gerando revolta entre os torcedores. A atriz divulgou um vídeo que apresenta um comentário de Guilherme Pallesi, do programa Bola na Rede, da RedeTV!, onde o comentarista afirma que o jogador “não serve para nada”. Ele compara Neymar a um “bebê reborn do Santos”, ressaltando que, apesar de seu alto custo, ele não traz benefícios ao futebol brasileiro.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Confira o vídeo compartilhado por Luana Piovani

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bola na Rede (@bolanaredertv)

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA