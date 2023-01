Luana Piovani é processada por Scooby e tem fotos nuas divulgadas em ação: ‘Ele me desqualifica’

Atriz disse que o surfista abriu o processo em Portugal e a audiência está marcada para a semana que vem

A atriz Luana Piovani fez um longo desabafo no qual contou que está sendo processada pelo surfista Pedro Scooby, com quem tem três filhos: Dom, Bem e Liz. Em um vídeo publicado nesta quinta-feira, 26, no Instagram, a artista declarou: “O Pedro abriu um processo contra mim e marcou uma audiência na semana que vem. Ele está querendo me calar e eu entendo, porque queima muito o filme dele todas essas vezes que venho aqui contar todas as faltas que ele comete. Só que funciona, é por isso que eu faço. Como funcionou, eu falei que ele não tinha pago a pensão inteira, ele fez o que fez e depois pagou”. Luana enfatizou que tem uma vida pública há mais de 30 anos e quem a acompanha sabe que ela não mente. “Não sou leviana, eu não venho aqui dividir com vocês minhas angústias por conta da falta de comprometimento e das irresponsabilidades do genitor, do pai dos meus filhos, porque eu gosto, porque eu acho graça, para bombar ou para qualquer coisa que seja, mesmo porque fui eu quem escolheu ele como pai dos meus filhos. Então toda vez que venho aqui dividir uma tristeza, uma angústia, um constrangimento, eu sou a primeira a ficar constrangida.”

O processo foi aberto em Portugal e, segundo a atriz, o ex-BBB fez isso porque o tribunal português é mais favorável aos homens, pois os direitos das mulheres não são defendidos como no Brasil. “Se por acaso eu parar de falar vocês já sabem o porquê, mais um macho alfa dentro do seu patriarcado conseguiu calar uma mãe que expõe as faltas”, comentou. Luana contou que sentiu ingratidão por parte de Scooby ao ler o processo. “Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. Fiquei olhando o processo, várias gravações de áudios meu e do Dom, ‘cavucou’ mesmo, fez um negócio todo pensado. Mas aí vi umas fotos minhas nua no meio do processo, fiquei intrigada, não estava entendendo o que fotos nuas tinha a ver com o fato dele querer que eu me cale.” Ao conversar com sua advogada, a atriz entendeu que esse é o início de um outro processo que ele provavelmente vai abrir para tentar tirar dela a guarda das crianças. “Fiquei chocada, que argiloso, que cruel. É mesmo real que ele se ache capaz de cuidar de três crianças? Um cara que esqueceu de pagar o aluguel da casa alugada e, do dia para a noite, eu tive que sair com 12 malas e três crianças da minha casa, um cara que levava todo dia as crianças atrasadas para a escola”, disparou. Desde o fim do ano passado, Luana vem expondo nas redes sociais os conflitos que possui com o surfista por divergências na criação dos filhos.