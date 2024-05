Lucas Buda, ex-BBB 24, diz que vai cumprir seu papel caso seja pai do bebê de prima de Mc Binn

Boatos sobre possível gestação circularam nesta semana quando Nina Capelly fez uma série de publicações sobre uma suspeita de gravidez

Reprodução/Instagram/@lucas.capoeira Mc Binn e Lucas Buda participaram do BBB 24



O ex-BBB Lucas Buda se manifestou nas redes sociais nesta quinta, 30, para afirmar que vai assumir as responsabilidades caso seja o verdadeiro pai do bebê esperado por Nina Capelly, prima do MC Binn (então conhecido como MC Bin Laden). “Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém”, disse Nina para a publicação. “Tenho quase 70% de certeza que é dele”. Buda afirmou que se colocou à disposição de Nina. “Estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou meu organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente”, disse. Os boatos sobre possível gestação circularam na terça (28) quando Nina fez uma série de publicações sobre uma suspeita de gravidez. Na quarta, 29, a cantora e influenciadora confirmou a gestação para revista Quem e indicou a possível paternidade de Buda. No mesmo dia, a equipe de Buda emitiu um comunicado afirmando que ele não era o pai da criança, mas que faria um teste de DNA. Nesta quinta, 30, o ex-BBB se posicionou em tom mais ameno sobre a situação. Nina e Buda se relacionaram após o ex-BBB sair da casa e descobrir de que o casamento com a então esposa, Camila Moura, havia terminado, em abril, após ele flertar com outras participantes da edição.

*Com informações do Estadão Conteúdo