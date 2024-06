Lucas Lima compartilha foto rara do filho que tem com Sandy

Theo completou 10 anos nesta segunda-feira; a cantora e a avó Noely teceram inúmeros elogios à criança em post nas redes sociais

Reprodução/Instagram/@lucas.lima Theo é fruto do antigo relacionamento entre Lucas e Sandy



No aniversário de 10 anos de seu filho Theo, fruto de seu antigo relacionamento com Sandy, Lucas Lima decidiu compartilhar uma foto rara ao lado do herdeiro. Na imagem, os dois aparecem de costas, apreciando o pôr do sol, com o rosto de Theo preservado. Em uma emocionante legenda, o músico prestou uma homenagem ao filho, destacando a responsabilidade de guiá-lo e elogiando a beleza de sua alma. Lucas expressou seu orgulho pelo ser humano que Theo está se tornando, ressaltando que, apesar da pequena parte deles, o mérito é todo do menino. Além disso, o artista fez questão de enaltecer Sandy como mãe, agradecendo por ser a melhor parceira na criação do filho. Lucas finalizou a publicação celebrando os 10 anos de Theo e agradecendo a Deus pela jornada ao lado do menino. Noely Lima, mãe de Sandy e avó de Theo, também aproveitou o momento para enaltecer o neto e teceu elogios ao pequeno. “Meu parceiro de muitas risadas! Perto dele não tem tristeza, me ensina tanto todos os dias…”, escreveu a vovó coruja.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA