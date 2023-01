Luciana Gimenez desabafa sobre recuperação de acidente: ‘Não consigo parar de ter pesadelo’

Apresentadora está em recuperação nos Estados Unidos e ainda não tem autorização para vir para o Brasil; ela ainda se locomove com o uso de uma cadeira de rodas

Reprodução/Instagram/lucianagimenez Apresentadora sofreu acidente no dia 7 de janeiro enquanto esquiava nos Estados Unidos



A apresentadora Luciana Gimenez fez um desabafo em seu perfil no Instagram em meio ao processo de recuperação do acidente que sofreu enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos, e afirmou que ainda tem pesadelos com a queda. “Para todos os meus amigos obrigada pelo amor recebido. Tem sido muito dolorido, muito mesmo… Vou ser forte, mas ainda não consigo parar de ter pesadelo com a queda… A dor às vezes é insuportável”, disse a apresentadora nos stories com uma foto da sua perna cheia de hematomas e dizendo que completou 14 dias do acidente neste sábado, 21. Gimenez teve alta hospitalar no último dia 12, mas segue em tratamento e ainda não conseguiu voltar para o Brasil. “Meu Deus, como dói isso… mas agora é um dia por vez! E agradecer por ter como resolver e tirar o melhor aprendizado… ainda não sei bem. Quando souber, eu conto”, finalizou a apresentadora. Após o acidente, a assessoria da apresentadora explicou que ela “esquiava em alta velocidade em uma pista íngreme” e, ao tentar parar, acabou se acidentando. Luciana recebeu os primeiros socorros no local e depois foi levada de ambulância para o hospital. Ao realizar exames, foram constatadas fraturas em quatro lugares diferentes da perna e ela precisou passar por uma cirurgia de emergência. A apresentadora ainda se locomove com o uso de cadeira de rodas.