Luciano Huck e Angélica compartilham foto com Paul McCartney: ‘Não dá para fingir costume’

Casal também publicou registros ao lado do filho Joaquim, de 18 anos, e de Stella McCartney, filha do cantor

Reprodução/Instagram/LucianoHuck Luciano Huck e Angélica compartilharam nas redes sociais uma foto ao lado do cantor Paul McCartney



Os apresentadores Luciano Huck e Angélica compartilharam nas redes sociais uma foto ao lado do cantor Paul McCartney. O casal global foi ao show do ex-Beatle no Maracanã no sábado, 16, que encerrou a passagem da turnê “Got Back” no Brasil. “Uau. Um registro com um Beatle não dá para fingir costume”, escreveram na publicação, que recebe dezenas de comentários de famosos, como Ingrid Guimarães, Luiza Possi, Rafael Portugal, Sandy e Camila Queiroz, entre outros. “Nossa. Que sonho”, completou Otavio Mesquita. Nos stories, Luciano e Angélica também publicaram registros do show ao lado do filho Joaquim, de 18 anos, e de Stella McCartney, filha do cantor. Como o site da Jovem Pan mostrou, durante a passagem de Paul pelo Brasil, o músico impressionou os fãs com uso de gírias brasileiras ao longo dos shows. Em São Paulo, por exemplo, o músico usou expressões como “Boa noite, mano” e “O pai tá on“, popularizada na internet nos últimos anos.