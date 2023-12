Paul McCartney impressiona com gírias brasileiras durante shows em São Paulo: ‘O pai tá on’

Cantor cumprimentou plateia em apresentações no Allianz Parque com expressão paulistana: ‘Boa noite, mano’

Paul McCartney está de passagem pelo Brasil até o dia 16 de dezembro



Neste domingo, 10, o músico Paul McCartney realizou o último de três shows no Allianz Parque, em São Paulo. Durante estadia na capital paulista, o beatle surpreendeu o público com as gírias brasileiras que aprendeu para os shows. “Boa noite, mano” foi uma das frases ditas por McCartney para cumprimentar a plateia no início dos shows da “Got Back Tour” na cidade. Em outra ocasião, Paul também falou a expressão “O pai tá on“, popularizada na internet nos últimos anos. Entre as surpresas de seu show, que costuma ter um repertório pouco variado, o cantor tocou a canção “Give Peace a Chance” em homenagem a John Lennon, na apresentação do dia 9; no dia 10, McCartney inovou com a música surpresa “Drive My Car”, da discografia dos Beatles. O cantor ainda se apresenta em Curitiba, no dia 13, e no Rio de Janeiro, no dia 16. O show do Maracanã será transmitido ao vivo pelo aplicativo de streaming Disney +.