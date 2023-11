Luciano Huck se declara para Angélica em aniversário de 50 anos: ‘Sempre ao seu lado’

Apresentador celebrou casamento com a modelo: ‘Felicidade, família, cumplicidade, parceria e boas risadas’

Reprodução/Instagram/@lucianohuck Angélica completa 50 anos nesta quinta-feira, 30



A apresentadora Angélica comemora nesta quinta-feira, 30, seu aniversário de 50 anos. Além de uma festa exclusiva com flores como temática e um documentário especial, a modelo ganhou uma declaração de seu marido, Luciano Huck. “Hoje é de fato o dia. O aniversário dela, mais uma volta ao redor do sol, a quinquagésima. Feliz aniversário, meu amor. Em meio a tantas celebrações destes últimos dias, escolhi esta foto para hoje. Enxergo muito do que construímos juntos neste registro: amor, felicidade, família, cumplicidade, parceria e boas risadas. Te amo mais que batata frita. E siga me levando de táxi, avião, jegue, canoa, bicicleta ou como você quiser pelos caminhos da vida, estarei sempre ao seu lado. Que venham os próximos 50”, escreveu. Huck e Angélica estão juntos desde o início dos anos 2000 e são pais de Joaquim (18 anos), Benício (16 anos) e Eva (11 anos).