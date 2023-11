Preta Gil confirma cirurgia para retirar bolsa de ileostomia: ‘Cada vez mais perto do fim’

Cantora se emocionou em relato sobre recuperação: ‘Sou uma mulher que nunca escondi quem eu sou, nem mesmo minhas dores’

Reprodução/Instagram/@pretagil Preta Gil foi diagnosticada com câncer neste ano



A cantora Preta Gil confirmou nova cirurgia para retirar bolsa de ileostomia nesta quinta-feira, 30. A artista ressaltou a importância da autoestima e o apoio e acolhimento de familiares e amigos. ” Sou grata demais por ter tido a oportunidade de usá-la enquanto meu corpo cicatrizava. No começo foi bem difícil, mas quando eu entendi que ela [bolsa de ileostomia] tinha salvo a minha vida, eu mudei minha relação com ela e, sim, viramos melhores amigas, a batizei de Angel. Nesses três meses eu conheci um mundo que não conhecia, o mundo dos ostomizados, onde entrei em contato com muita gente que já passou ou estava passando pelo mesmo que eu, e percebi o quão estigmatizado era esse assunto, quanto preconceito, quanta desinformação existe”, disse. “Sou uma mulher que nunca escondi quem eu sou, nem mesmo minhas dores. A vida, mais uma vez, me mostrou que minha existência é sobre representatividade, que sim, meu corpo, minha luta, minhas vitórias inspiram e podem colaborar pra uma transformação coletiva. Estou aqui no hospital pronta pra mais essa etapa, vou fazer a cirurgia de reversão hoje, e estou cada vez mais perto do fim do tratamento”, celebrou.