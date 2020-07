Ludmilla passa por cirurgia após problema com prótese de silicone

Cantora deu entrada no domingo (12) em hospital de São Paulo e deve ter alta em breve

Reprodução/Instagram Em maio, Ludmilla já precisou ser internada por uma inflamação nos rins



Ludmilla passou por uma cirurgia no domingo (13) após ter problemas com sua prótese de silicone. Inicialmente divulgada como uma lipoaspiração, a assessoria da cantora negou a informação e disse que a cantora passa bem e “deve ter alta em breve”.

Ludmilla está hospital São Luiz Itaim Bibi, em São Paulo. Sempre ativa nas redes sociais, a funkeira ainda não se manifestou sobre a internação em seus perfis oficiais.

Em maio, a cantora teve que ser internada por uma inflamação no rim. Na ocasião, ela deu entrada no hospital após sentir dores e passar mal em sua casa. Ludmilla foi diagnosticada com pielonefrite aguda e teve alta após alguns dias internada.