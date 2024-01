Ludmilla é confirmada como atração do festival Coachella: ‘Avisa que a danada tá chegando’

Cantora comemorou a conquista e revelou que estava guardando esse segredo há algum tempo; evento está marcado para acontecer entre os dias 12 e 21 de abril

Reprodução/Instagram/@ludmilla Coachella 2024 está marcado para acontecer entre os dias 12 e 21 de abril



A cantora Ludmilla foi anunciada como uma das atrações do festival de música Coachella, que ocorre na Califórnia, nos Estados Unidos. O evento está marcado para acontecer entre os dias 12 e 21 de abril, e a artista brasileira se apresentará nos dias 14 e 21, ambos domingos. Além da brasileira, outros nomes como Doja Cat, J Balvin e Bebe Rexha também estarão no palco nesses dias. Com essa participação, Ludmilla se junta a uma lista de artistas brasileiros que já tiveram a oportunidade de se apresentar no Coachella, como Anitta, Pabllo Vittar, Emicida, CSS, Céu, Boogarins, The Twelves, Gui Boratto, Amon Tobin e Anna. Nas redes sociais, a cantora comemorou a conquista e revelou que estava guardando esse segredo há algum tempo. Além dos artistas brasileiros, o line-up do Coachella 2024 também conta com grandes nomes internacionais, como Tyler The Creator, Lana Del Rey e No Doubt. O festival é conhecido por reunir diferentes estilos musicais e atrair um público diversificado de todo o mundo.

