Ludmilla presenteou sua avó com apartamento: ‘Realizando dois sonhos em um’; veja vídeo

Em suas redes sociais , a cantora Ludmila publicou neste domingo, 20, um vídeo em que mostra sua avó sendo presenteada com um apartamento . No registro, a funkeira e sua família aparecem emocionadas visitando o imóvel. “Cresci vendo a minha vó sair cedo pra trabalhar e mesmo sem saber do meu futuro, eu sempre falava que um dia daria um apartamento para ela. Soube que ela foi despejada várias vezes e mesmo assim, continuei acreditando que um dia eu poderia mudar a realidade dela”, partilha Lud. “Hoje estou aqui, realizando dois sonhos, primeiro o dela de ter a casa própria e poder dormir tranquila sem se preocupar se amanhã vai ter um teto para morar; e o meu de realizar o sonho dela”. “Você cuidou tanto de mim vó, agora chegou a minha vez de cuidar de você do jeitinho que você merece. Te amo!”, finalizou a artista que comprou um imóvel de frente para uma das praias do Rio de Janeiro