Luisa Mell oferece advogado para mãe de menino que morreu no Recife

Jovem Pan "Esse caso mexeu muito comigo", afirmou a ativista, mãe de uma criança de 5 anos



A ativista Luisa Mell se ofereceu para pagar um advogado para a empregada doméstica Mirtes Renata Souza, mãe de Miguel Otávio, menino de 5 anos que morreu nesta semana após cair do 9º andar de um prédio no Recife.

O acidente ocorreu enquanto o garoto estava aos cuidados de Sari Corte Real, patroa de sua mãe. A polícia civil investiga a mulher, esposa do prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker (PSB), por homicídio culposo.

“Meu coração está despedaçado. Imaginem o desespero desta criança. Imaginem a dor de uma mãe”, disse a ativista nas redes sociais, criticando o fato de a patroa ter pago fiança de R$ 20 mil para responder em liberdade.

“Queremos justiça para Miguel. Por favor, quem conhecer a mãe, entre em contato comigo. Quero ajudar a pagar um advogado para o caso. Me ajudem a não deixar esta mulher ficar impune porque é rica e influente”, completou.

Segundo a Polícia Civil, a criança caiu do edifício após ter sido deixada pela mãe sob responsabilidade da patroa, enquanto saía para passear com o cachorro da família. Neste período, o menino tentou entrar duas vezes no elevador e, depois, teve acesso ao 9º andar do prédio. Na área, ficava uma caixa de condensadores de aparelhos de ar-condicionado sem tela de proteção.

Em imagens de câmeras de segurança obtidas pela TV Globo, a patroa fala com a criança e, por fim, permite que o menino entre sozinho no elevador. Conforme a gravação, ela chega a aproximar a mão do botão do elevador onde ficam os andares mais altos do prédio antes que a porta se feche.

“Esse caso mexeu muito comigo”, completou Luisa Mell, emocionada. “E agora? A família do menino? Meu Deus do céu… Todo o sofrimento… Também tenho um filho de cinco anos. Para mim está sendo devastadora essa história. Vou ajudar de toda a maneira que puder.”

*Com Estadão Conteúdo