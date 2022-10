Luísa Sonza se retrata após ser alvo de processo: ‘Nossa educação é racista’

Cantora, que teve uma atitude racista com uma mulher negra em um restaurante em Fernando de Noronha, disse que conversou com a autora da ação antes de se pronunciar publicamente

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa Sonza pediu desculpas e se retratou após episódio de racismo



A cantora Luísa Sonza voltou a se manifestar sobre o processo de racismo que está enfrentando. Desta vez, a artista se retratou e pediu desculpas à autora da ação por danos morais. “A maneira com que me dirigi a sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção”, declarou a cantora em um texto divulgado nas redes sociais. O caso aconteceu em 2018 no restaurante da Pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha. Na ocasião, Luísa, que passava férias no local, solicitou que Isabel, uma mulher negra, trouxesse um copo de água para ela. No processo consta que Luísa demonstrou surpresa ao ser informada que Isabel não era funcionária do local. “Nesse contexto, venho a público pedir desculpas, não somente à senhora Isabel, mas a todos aqueles que já experimentaram as consequências do racismo estrutural”, disse a dona do hit Cachorrinhas.

Em outro trecho, a artista acrescentou: “Considerando que o racismo estrutural impacta o psicológico de um indivíduo, entendo como importante esse passo para que haja a conscientização e reflexão não só minha, como da sociedade.” Luísa também gravou alguns vídeos nos stories do Instagram comentando sobre o assunto. Ela disse que conversou com Isabel antes de vir a público se retratar e contou que escreveu o texto que publicou junto com a vítima do racismo estrutural, pois gostaria que ela se sentisse “confortável e satisfeita”. “Estou feliz que eu tenha conseguido resolver isso com a Isabel. Agradeci muito a Isabel por ela ter aceitado falar comigo”, comentou. Por fim, ela enfatizou que estava se posicionando novamente sobre o assunto porque sabe dos privilégios que uma pessoa branca possui na sociedade: “Nossa educação é racista, nossa estrutura inteira é racista, nossa sociedade é racista e ela funciona de maneira racista”.