Luísa Sonza vence prêmio por ‘Chico’ e causa climão ao não subir ao palco para receber troféu

Cantora afirmou que estava no camarim no momento: ‘Não deu tempo’

Reprodução/Instagram/@luisasonza Luísa Sonza venceu o prêmio 'Música Mainstream' no WME Awards



A cantora Luísa Sonza venceu a categoria “Música Mainstream” pela canção “Chico” no WME Awards (Women’s Music Event Awards). A cantora, no entanto, não subiu ao palco para receber o prêmio e causou climão nas redes sociais. No momento, as apresentadoras Titi Müller e Marimoon, que entregariam o troféu à artista, falaram sobre o caso. “Vem pra cá, vem pra cá, Luísa. Chega mais, chega mais. Não sabemos onde a Luísa está, a gente entrega depois”, disseram. Luísa se pronunciou posteriormente, afirmando ter orgulho da canção que fez sobre o ex-namorado Chico Moedas, que a traiu. “Eu estava no camarim na hora, não escutei. Corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso. Eu amo essa música. Para mim, uma das melhores que já fiz, ela é meu xodó. Fiquei muito feliz com o prêmio”, esclareceu a famosa.