Luiza Possi diz que mentira de Fátima Bernardes salvou seu casamento

Ex-apresentadora do ‘Encontro’ foi madrinha da cantora e notou que ela não estava bem antes da cerimônia

Reprodução/Instagram/luizapossi/Globo Fátima Bernardes foi madrinha de casamento de Luiza Possi



A cantora Luiza Possi falou que a apresentadora Fátima Bernardes salvou o dia do seu casamento ao contar uma mentirinha para animá-la. “Eu casei de manhã porque eu detesto coisas à noite, eu não gosto da noite”, disse a filha de Zizi Possi no podcast “Inteligência Ltda”. O plano da artista era o seguinte: casar de manhã, fazer “uma puta festa” durante o dia inteiro e à noite curtir uma Netflix com o marido, o diretor de TV Cris Gomes. O problema é que ela brigou com o então noivo na manhã do casamento. “A Fátima Bernardes foi minha madrinha, a gente foi se arrumar todo mundo junto em um hotel. A Christiane Torloni também foi minha madrinha e mais umas amigas minhas. E eu estava arrasada porque tinha brigado com meu marido no dia do casamento.”

Luiza admitiu que se desentendeu com Cris por um “motivo bobo”. “Coisa de reforma”, contou. Notando que a noiva estava desanimada, a ex-apresentadora do “Encontro” perguntou o que tinha acontecido e ela explicou que havia brigado com o noivo assim que acordaram. Foi então que Fátima disse: “Você não sabe? Brigar no dia do casamento dá muita sorte, é isso o que faz os casamentos durarem”. “Eu me iluminei”, afirmou a artista, sem saber que era aquela era uma invenção da jornalista. “Ela [Fátima] virou para minha melhor amiga e falou: ‘Ainda bem que todo mundo acredita em tudo o que eu falo’. Era mentira, ela inventou aquilo na hora, mas mudou a minha vibe, mudou tudo. Foi incrível. Descobri isso depois de dias”, concluiu Luiza, que se casou em 2018.