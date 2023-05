Atriz de ‘Vai na Fé’ esclarece se houve climão com Patricia Poeta no ‘Encontro’: ‘Sou espontânea’

Carla Cristina Cardoso explicou o comentário que fez ao vivo e falou como foram os encontros que teve com a apresentadora nos bastidores da Globo

A participação da atriz Carla Cristina Cardoso no “Encontro” de terça-feira, 2, virou assunto nas redes sociais. Isso porque, um comentário feito pela artista de “Vai na Fé” foi interpretado pelo público como uma cutucada em Patricia Poeta, apresentadora da atração matinal. Quando Carla entrou no estúdio, a jornalista comentou: “Que prazer conhecer você pessoalmente”. A intérprete de Bruna na novela das 19h logo respondeu: “A gente já se encontrou, né? Nos corredores lá do Rio”. O momento repercutiu e a atriz decidiu se manifestar. Em um vídeo publicado no Instagram, ela negou que houve qualquer tipo de climão com Patricia. “O ‘Encontro’ foi maravilhoso, sou apaixonada pelo programa, já fui algumas vezes e foi minha primeira vez [no estúdio] em São Paulo. Quero mandar um beijo enorme para a produção do ‘Encontro’ e para a Patricia, que é incrível”, falou Carla, que também deu detalhes de como foram seus encontros com a apresentadora nos bastidores dos estúdios da Globo no Rio de Janeiro.

“Sou espontânea e como a gente se encontra muito, todos os artistas que trabalham na emissora, dentro do Projac, eu então falei: ‘Já te conheço, já falo com você dos corredores’. Foi tipo isso o que eu falei. A Patricia sempre foi extremamente carinhosa comigo, extremamente cuidadosa e sempre que passou por mim mandou coração, gritou meu nome, gritou o nome da personagem da novela que eu estava fazendo, gritava que meu cabelo estava lindo, ela sempre fez isso. Ela nunca deixou de falar comigo quando ela passou pelos corredores”, afirmou a artista. “Mais amor no coração, não me usem para essas coisas. Me usem para coisas boas, estou super livre para isso. Sou apaixonada pela Patricia porque ela sempre me tratou maravilhosamente bem.” A ex-âncora do “Jornal Nacional” deixou um comentário no vídeo da atriz: “Maravilhosa! Arrebenta, Carla, querida! Te acompanhando daqui! Você merece todo sucesso e reconhecimento! Volte sempre”. Vale pontuar que Patricia tem sido um alvo frequente de críticas desde que assumiu o posto de Fátima Bernardes no “Encontro”. Isso se intensificou após ela cortar ao vivo uma fala de Manoel Soares, co-apresentador da atração.

