Lulu Santos acalma fãs depois de ter sido internado com dengue

Cantor já está em casa se recuperando; alguns shows da turnê ‘Barítono’ tiveram que ser reagendados

Reprodução/Instagram/@lulusantos Cantor esteve internado no Rio de Janeiro nos últimos dias



O cantor Lulu Santos, de 71 anos, informou que está se recuperando bem depois ter sido hospitalizado há cerca de uma semana, no Rio de Janeiro. O intérprete da música “Toda Forma de Amor”, já está em casa e pretende voltar aos palcos logo. A suspeita é que o músico tenha apresentado um quadro de dengue, entretanto, ele ainda espera o resultado dos exames. Nas redes sociais, um comunicado avisando sobre o reagendamento de alguns shows foi divulgado, sendo apresentações na Paraíba neste final de semana, com a turnê “Barítono”. “Contamos com a compreensão de vocês e agradecemos o carinho dos fãs”, disse publicação nas redes sociais. Ainda de acordo com o comunicado, Lulu manterá o show do dia 17, em Salvador, na Bahia.