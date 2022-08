Luva de Pedreiro e Karoline Lima, ex de Militão, se encontram em balada na Espanha

Influenciador está em Madrid, onde conheceu as instalações do Atlético de Madrid; modelo segue morando na capital espanhola mesmo após término com o zagueiro

Reprodução/Twitter/@Atleti Influenciador está na Espanha, onde conheceu o estádio do Atlético de Madrid e se encontrou com Ronaldo



A influenciadora Karoline Lima, ex-namorada de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, encontrou Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, em uma boate da capital da Espanha na noite do último sábado, 13. Os dois tiraram uma foto, que foi parar no Instagram da modelo. Iran está viajando na Espanha, onde conheceu as instalações do Atlético de Madrid e se encontrou com Ronaldo Nazário, que detém as ações do Real Valladolid. Karoline, por sua vez, se separou de Militão há mais de um mês. Mas, mesmo com o término, segue morando na capital espanhola. Os dois tem uma filha chamada Cecília. A publicação rendeu piadas com os internautas , que brincaram, dizendo que o “Luva de Pedreiro botou o Militão no bolso”.