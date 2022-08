Monark polemiza sobre pornografia infantil e é criticado nas redes sociais

Durante seu podcast Monark Talks, o youtuber disse não acreditar que seja crime consumir pedofilia

Reprodução/Pânico Monark no estúdio do Pânico, programa do Grupo Jovem Pan



Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, voltou a ser criticado nas redes sociais neste final de semana por dar uma opinião polêmica. Durante seu podcast Monark Talks, transmitido na última sexta-feira, 12, o youtuber disse não acreditar que seja crime consumir pedofilia. O vídeo que circula no Twitter exibe o momento em que Monark questiona a Newman LM, convidado do programa, se ele considera que o youtuber PC Siqueira, que virou alvo de investigação por pedofilia após vazamento de mensagens atribuídas a ele, é pedófilo. “Você acha que o PC Siqueira era pedófilo, por exemplo?”, questionou. Newman, então, respondeu: “(Eu tenho) Medo de processo, mas assim, eu não duvido, eu não sei”, disse. “Duvidar eu não duvido nada de ninguém, pra ser sincero, eu tenho dificuldade de confiar em pessoas. O que ele (PC Siqueira) falou, pela interpretação, parecia que, tipo, era a primeira vez que ele sentiu alguma coisa que poderia ser considerado isso (pedofilia), até no vazamento. Eu acho que um pensamento, se ele nunca fez algo realmente físico com alguma criança, eu não acho que ele deveria ser considerado um criminoso, pelo menos”, continuou o apresentador do programa.

“Eu não sei se ele é um criminoso. Eu acho que o crime está em você produzir e divulgar. Mas, que é uma parada que você vai falar: puta, esse cara não bate bem das bolas. Com certeza é… Entendeu? Mas, criminoso eu não sei. Um cara que é pedófilo, por que eu gostaria de prender ele? Se ele estivesse ameaçando outras crianças. Entendeu? Se ele está assistindo uma parada é uma merda… É bem esquisito, eu não seria amigo dessa pessoa, mas eu não sei se ele deveria ser preso, entendeu? De verdade, assim… Porque o crime de verdade é você expor uma criança. Ou você abusar de uma criança, na minha opinião. Ou não?”, seguiu Monark. Após receber muitas críticas nas redes sociais, o youtuber usou sua conta no Twitter para se defender. “Pedofilia para mim é talvez o pior crime que existe, quem comete esse ato tem que ser preso e castrado quimicamente, na minha opinião”, declarou, antes de questionar: Pergunta: como que a polícia sabe se um conteúdo é criminoso sem ter visto nada dele?”