Mãe de Davi Lucca reage após Neymar e Bruna Biancardi anunciarem gravidez

Carol Dantas, ex-namorada do jogador, disse que o filho de 11 anos ficou empolgado com a notícia

Reprodução/Instagram/candantas/brunabiancardi Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, celebrou a gravidez de Bruna Biancardi e Neymar



Após Davi Lucca, filho de Neymar, ser oficialmente promovido a irmão mais velho, a influenciadora Carol Dantas, mãe do menino de 11 anos, revelou que já sabia que o jogador de futebol e a influenciadora Bruna Biancardi estão esperando um filho. O casal anunciou a gravidez nesta terça-feira, 18, pelas redes sociais e, no post, Carol comentou: “Consegui fechar a boca, graças a Deus. Vem, nenê, seu irmão já está fazendo mil planos com você”. A ex-namorada do craque do Paris Saint-Germain acrescentou em um outro comentário: “Deus abençoe cada dia mais a vida desse bebezinho que já, já está aqui correndo, brincando e trazendo muito amor”. Ao tornarem a gravidez pública, Bruna e Neymar declararam: “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você”. O casal está junto desde o ano passado e, desde que assumiram o namoro, eles têm mantido a relação longe dos holofotes.