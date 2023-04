Bruna Biancardi e Neymar anunciam gravidez: ‘Estamos ansiosos por você’

Casal está junto, entre idas e vindas, desde 2022 e esperam o primeiro filho; Neymar também é pai de Davi Lucca, de 11 anos

Reprodução/ instagram @neymarjr Bruna Biancardi e Neymar estão juntos, entre idas e vindas, desde 2022



A influenciadora digital Bruna Biancardi, de 29 anos, anuncia nesta terça-feira, 18, que está grávida de Neymar Jr, de 31 anos. O casal compartilhou fotos com Bruna mostrando a barriguinha. “Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito. Vem logo filho (a), estamos ansiosos por você”, escreveu a influencer. Bruna e Neymar namoram desde 2022. O jogador do PSG e da seleção brasileira também é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com Carolina Dantas.