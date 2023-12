Mãe de Eliza Samudio compartilha foto gerada com inteligência artificial da filha ao lado do neto: ‘Poderia ser real’

Imagem foi gerada pelo artista Hidreley Diao como um presente à Sônia Moura treze anos após o assassinato da modelo, que teve como mandante o ex-goleiro Bruno Fernandes

Instagram/@Hidreley Diao/Reprodução Eliza foi assassinada em 2010, quando Bruninho tinha meses de idade



A mãe de Eliza Samudio, Sônia de Fátima Moura, compartilhou nas redes sociais uma imagem gerada por meio de inteligência artificial que mostra como a modelo estaria atualmente. Ela aparece ao lado do filho, Bruninho, hoje com 13 anos. Eliza foi morta em 2010, aos 25 anos, a mando do então goleiro Bruno Fernandes, pai da criança. “Hoje essa imagem poderia ser real, se não tivessem lhe tirado a vida. Hoje você poderia estar ao lado do seu filho Bruninho”, escreveu Sônia. A imagem da filha foi feita pelo artista Hidreley Diao. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato de Eliza Samudio. Na época do crime, ele tinha um relacionamento extraconjugal com a jovem e foi acusado de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Os dois tiveram um filho, e a mãe queria o reconhecimento da paternidade, além de receber pensão alimentícia. Ela foi sequestrada, supostamente torturada, e morta no sítio de Bruno, em Minas Gerais. Até hoje, o corpo da modelo não foi encontrado. O crime, que chocou todo o Brasil, ocorreu em 2010, quando Bruno estava no auge da carreira, sendo até mesmo cotado para jogar na seleção brasileira.