Zilu Godói, mãe da cantora Wanessa Camargo, saiu em defesa da filha após críticas relacionadas a Davi, outro participante do Big Brother Brasil 24. Em stories no Instagram, Zilu alegou que o motorista de aplicativo teria agido com “maldade” contra sua filha. Ela repostou um comentário de uma seguidora que apoiava Wanessa: “Estamos com você, Wanessa. Que maldade esse Davi fez, sabendo que você não come carne, colocar o feijão para cozinhar e colocar carne. Depois fala que foi sem querer”, escreveu a internauta. Wanessa tenta seguir uma dieta vegana no reality, e o assunto foi tema de conversa entre outros participantes. Leidy Elin comentou com Beatriz e Marcus que Davi teria pego o feijão separado pela artista.

“Ele errou nessa parte”, comentou Beatriz. “Ele sabe que ele errou, mas acho que não foi por maldade”, pontuou Marcus. Mais tarde, os participantes conversaram com Davi, que admitiu o erro e disse que faria outro feijão para Wanessa. O hábito de Davi cozinhar já causou diversas discussões no BBB 24. Zezé Di Camargo também defendeu Wanessa em vídeo publicado no Instagram, reiterando seu apoio à filha e pedindo respeito pela relação familiar. O cantor também comentou sobre a participação dela no programa, afirmando que Wanessa já entrou com um pré-julgamento do público. Zezé aproveitou para informar que parte de seus shows nos Estados Unidos foi suspensa devido a problemas com vistos de trabalho para sua equipe.

*Com informações do Estadão Conteúdo