Mãe de Kayky Brito fala de superação um ano após acidente do ator

Ator foi vítima de um atropelamento no dia 2 de setembro de 2023, enquanto tentava atravessar uma rua na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Impacto foi severo, levando Kayky a ser internado em estado crítico, com um diagnóstico de politraumatismo



Um ano após o grave acidente que quase custou a vida de Kayky Brito, sua mãe, Sandra Brito, compartilhou sua alegria pela recuperação do filho. Em uma postagem nas redes sociais, ela refletiu sobre os desafios enfrentados e expressou sua gratidão a Deus. “Enfrentamos muitas dificuldades, mas Deus nos abençoa a cada dia”, escreveu Sandra, ressaltando a força que Kayky representa para a família. O ator foi vítima de um atropelamento no dia 2 de setembro de 2023, enquanto tentava atravessar uma rua na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O impacto foi severo, levando Kayky a ser internado em estado crítico, com um diagnóstico de politraumatismo. Sua recuperação exigiu um longo período de internação, que durou 27 dias, além de um intenso tratamento de fisioterapia. Sandra também fez questão de declarar seu amor incondicional pelo filho, afirmando que a determinação dele serve como uma fonte de inspiração para todos ao seu redor. A mãe destacou como a resiliência de Kayky tem sido um exemplo de superação, motivando a família a seguir em frente, mesmo diante das adversidades.

