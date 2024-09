Lineup do Lollapalooza 2025 é divulgado; saiba quais artistas estarão no evento

Os headliners do evento são Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes e Rüfüs du Sol e Tool

Evento será em março nos dias 28, 29 e 30



A espera acabou. Para os fãs do festival musical Lollapaloza que estavam ansiosos para saber os artistas que se apresentarão no evento. A divulgação foi feita nesta terça-feira (3). Entre as atrações principais estão Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes e Rüfüs du Sol e Tool serão os headliners do evento. As vendas dos ingressos começaram no último dia 20 de agosto e os shows acontecem em março do ano que vem, nos dias 28,29 e 30.

Outros artistas que se apresentarão no festival serão Tate McRae, Teddy Swims, Parcels, Benson Boone, Wave to Earth, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Girl in Red, The Marías, Barry Can’t Swim, Nessa Barrett, Artemas, Inhaler e Neill Frances. Alguns virão para o Brasil pela primeira vez.

Já os artistas nacionais estão Jão, Jovem Dionísio, Sepultura, Dead Fish e Drika Barbosa. Os DJs não estarão de fora e nomes como Tropkillaz, o DJ superstar russo Zedd, a belga Charlotte de Witte e o holandês San Holo.